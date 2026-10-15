Часы тренировок впустую – россиянам назвали главную ошибку домашнего фитнеса

Главная ошибка занимающихся спортом дома – отсутствие четкой программы и контроля техники выполнения упражнений. Об этом NEWS.ru рассказал фитнес-тренер Сергей Перев.

По словам специалиста, многие выбирают упражнения случайным образом. Сегодня человек выполняет интенсивное кардио, через несколько дней качает пресс, затем занимается растяжкой или пробует очередной комплекс из интернета. При этом последовательной системы тренировок нет, а заметного прогресса добиться сложнее.

– Тело не понимает, к чему адаптироваться, а человек не видит понятного прогресса. Результат в фитнесе строится не на случайном наборе упражнений, а на системе и соблюдении техники выполнения, – объяснил эксперт.

Тренер отметил, что программа должна учитывать цель занятий, физическую подготовку человека, частоту тренировок и необходимость восстановления.

Еще одна распространенная проблема – неправильная техника. Дома никто не подскажет, как исправить положение тела или правильно распределить нагрузку. В результате человек может долго выполнять упражнения с ошибками и не понимать, почему после занятий у него болят поясница, шея или колени.

Особенно осторожными, по словам специалиста, стоит быть новичкам. В коротких роликах часто обещают плоский живот, стройные ноги и быстрое сжигание жира, но такие комплексы не всегда подходят конкретному человеку.