Делайте это – и останетесь без зубов: стоматолог назвал 5 безобидных привычек, которые вас губят

Главный врач и стоматолог-ортопед сети клиник "Стоматологии Коломакиных" Андраник Тухарян рассказал журналисту VSE42.RU, какие повседневные действия вредят здоровью полости рта.

По словам специалиста, одна из распространённых ошибок – постоянно что-нибудь перекусывать. После еды, особенно богатой углеводами, бактерии во рту перерабатывают сахара и выделяют кислоты. Из-за этого снижается pH и начинается деминерализация эмали. Если перекусывать слишком часто, слюна не успевает нейтрализовать кислоту и восстановить минеральный баланс.

Не менее вредная привычка – растягивать сладкие напитки на весь день. Когда человек понемногу пьёт сок, газировку или сладкий кофе в течение нескольких часов, зубы снова и снова подвергаются воздействию кислот. По словам врача, лучше выпить напиток за один приём, а после прополоскать рот водой.

Открывать бутылки зубами и раскусывать твёрдые продукты тоже опасно.

– Раскусывание орехов, открывание пакетов, бутылок, перекусывание ниток приводят к микротрещинам эмали, сколам и даже вертикальным переломам корня, которые часто требуют удаления зуба, – отметил стоматолог.

Проблемы может вызвать и чрезмерное усердие при гигиене. Слишком сильный нажим на щётку и агрессивные движения способны повреждать ткани зуба и дёсен. Среди возможных последствий – клиновидные дефекты, повышенное стирание эмали и рецессия десны, то есть её опущение.

Отдельный тревожный сигнал – кровь во время чистки зубов. Как объяснил врач, кровоточивость может указывать на воспаление дёсен.