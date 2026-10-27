Ваш партнер — горе-стендапер? Как донести шутнику, что вы не ходячий мем

Где заканчивается юмор и начинается неуважение

Важнее всего то, как человек откликается на переживания своей половины. Когда шутка веселит обоих и никому не неловко, она вполне может сблизить. А вот если просьбы не выкладывать какие-то истории звучат снова и снова, но остаются без внимания, списать все на разное чувство юмора уже не получится.

По словам психолога, постоянные насмешки на публике могут прятать то, что человек не может или не осмеливается высказать открыто. Это бывает накопленное раздражение, обиды, ревность или неудовлетворенность отношениями. В интернете легче упаковать неприятные переживания в мем и заручиться одобрением подписчиков, чем решиться на непростой разговор, отметила эксперт.

Пахомова предложила присмотреться к ответу партнера, когда его прямо просят остановить обидные подколы. Если он готов услышать и поискать вариант, который устроит обоих, шанс договориться есть. Но когда в ответ высмеивают уже сами чувства и говорят: "Да я просто пошутил! Неужели непонятно?!" – пора поговорить об уважении к личным границам.