Ваш партнер — горе-стендапер? Как донести шутнику, что вы не ходячий мем

Психолог Елена Пахомова рассказала, как защитить личные границы от домашнего стендапера, который собирает лайки в Сети на ваших провалах. Также специалист объяснила, что может стоять за таким поведением в отношениях.
Личные истории и колкие шутки о партнере, выложенные в Сети ради отклика подписчиков, способны пошатнуть доверие между близкими. Особенно когда один уже не раз просил так не делать, а другой по-прежнему выставляет его на посмешище. Об этом в беседе с РИАМО сообщила экзистенциальный психолог, коуч ICF PCC Елена Пахомова.
– В личном разговоре мы можем посмеяться над собой, рассказать о неловкой ситуации или признаться в своей тайной слабости. Но, когда партнер выносит это на публику без нашего согласия, это насильственный выход из зоны безопасности. То, что было частью близости, интимности, становится материалом для чужого развлечения, – пояснила Пахомова.
Юмор все воспринимают по-своему. Кому-то привычно общаться через подколы, а для кого-то насмешки в свой адрес, тем более при других людях, становятся тяжелым переживанием.
Где заканчивается юмор и начинается неуважение
Важнее всего то, как человек откликается на переживания своей половины. Когда шутка веселит обоих и никому не неловко, она вполне может сблизить. А вот если просьбы не выкладывать какие-то истории звучат снова и снова, но остаются без внимания, списать все на разное чувство юмора уже не получится.
По словам психолога, постоянные насмешки на публике могут прятать то, что человек не может или не осмеливается высказать открыто. Это бывает накопленное раздражение, обиды, ревность или неудовлетворенность отношениями. В интернете легче упаковать неприятные переживания в мем и заручиться одобрением подписчиков, чем решиться на непростой разговор, отметила эксперт.
Пахомова предложила присмотреться к ответу партнера, когда его прямо просят остановить обидные подколы. Если он готов услышать и поискать вариант, который устроит обоих, шанс договориться есть. Но когда в ответ высмеивают уже сами чувства и говорят: "Да я просто пошутил! Неужели непонятно?!" – пора поговорить об уважении к личным границам.
Как найти общий язык с любителем постоянных подколов
Психолог считает, что настаивать на полном запрете шуток не стоит. Гораздо полезнее четко назвать темы, которые должны оставаться между вами.
– "Мне нормально, что ты публикуешь мемы. Но мне неприятно, когда ты рассказываешь личные истории обо мне без разрешения. Я не хочу, чтобы наши интимные моменты становились публичным контентом", – такой вариант разговора предложила Пахомова.
При этом, по словам эксперта, рассчитывать на перемены в ту же минуту не нужно: если человек давно привык шутить определенным образом, ему может понадобиться время на новые привычки.
Шутки помогают справляться с трудными моментами, относиться к происходящему чуть легче и чувствовать себя ближе друг к другу. Но, как отметила Пахомова, когда один раз за разом становится мишенью для другого, стоит спросить себя: для кого звучит эта шутка и чем приходится платить за удовольствие от нее?
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