"Синдром Винни Пуха": психолог раскрыла признаки опасного манипулятора в отношениях

Распознать так называемый "синдром Винни Пуха" в отношениях можно по инфантильности, манипуляциям и финансовому паразитизму. Об этом изданию "Абзац" рассказала психолог Елена Перелыгина.

По словам специалиста, такие люди могут изображать беспомощность или ссылаться на проблемы со здоровьем, чтобы переложить ответственность за свою жизнь на близких. При этом психолог выделила два условных типа подобного поведения – пассивные "увальни" и более агрессивные манипуляторы.

– Внешне Винни Пух – это ленивый увалень, который стремится использовать окружающих и жить за счет близких. Он может манипулировать своим здоровьем и беспомощностью. Более опасный тип – импульсивный лжец, который вовлекает других в собственный выдуманный мир, – пояснила психолог.

Особенно насторожиться, по словам эксперта, стоит, если партнер регулярно занимает крупные суммы, распоряжается чужим имуществом ради сомнительных планов, а затем отказывается отвечать за последствия своих решений. Среди подобных моделей поведения – абьюз и брачные аферы, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

– Такой человек может обещать большое будущее, занимать деньги и втягивать партнера в сомнительные дела, а затем тратить средства на сиюминутные желания. В отношениях это часто оборачивается использованием близкого человека, – подвела итог эксперт.

Напомним, ранее психологи рассказали редакции VSE42.RU, какие отношения можно считать токсичными.