Долг дружбе не товарищ: как вернуть деньги, данные близким

Хотя бы раз в жизни давали деньги в долг близким или знакомым 91% россиян, однако обратно свои средства получает лишь 45% кредиторов. Чаще всего в категорию "невозвратных" попадают небольшие суммы – до 5 тыс. рублей, а финансовые споры нередко приводят к окончательному разрыву отношений, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на RERIONS.Ru.

Как защитить сбережения и сохранить дружбу, объяснил финансовый аналитик, доцент РГАУ-МСХА Михаил Новачук.

Почему нельзя путать дружбу и финансовую сделку

Эксперт советует отказаться от эмоций и относиться к выдаче денег как к стандартной финансовой операции. Пересечение ролевых моделей "друг" и "должник" создаёт колоссальную психологическую нагрузку: кредитор начинает испытывать ложный стыд при требовании возврата, а должник избегает общения. В результате рыночные обязательства обрастают обидами и разрушают многолетние личные связи.

Сколько можно давать без риска для бюджета

Прежде чем давать в долг, необходимо полностью закрыть личные базовые потребности и финансовые обязательства. Сумма займа не должна лишать вас средств на оплату ипотеки, кредитов, полноценного питания или обучения детей. Главное золотое правило аналитиков – давать в долг только ту сумму, с которой вы внутренне готовы навсегда попрощаться без ущерба для своего уровня жизни.

Юридическая защита: расписка, мессенджеры, разграничение

Даже при сделках с родственниками эксперты настоятельно рекомендуют оформлять письменную расписку – особенно если сумма превышает 10 тыс. рублей. Это не про недоверие, а про ясность: документ фиксирует сумму, срок и условия возврата, снимая почву для будущих споров и обид. Переписку в мессенджерах также стоит сохранять – она может подтвердить договорённости, если отношения всё же дойдут до конфликта.

Общий вывод эксперта прост: чем спокойнее и формальнее оформлен заём, тем выше шанс и вернуть деньги, и сохранить отношения. Эмоции при выдаче долга – главный риск для кошелька.