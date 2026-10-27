Бриллианты с усами и когтями: топ-4 дорогих и редких пород кошек в 2026 году

Россиянам назвали четыре самых редких и элитных пород кошек в 2026 году. С такими экзотическими пушистиками готовьтесь к ремонту и крупным расходам на сырое мясо.
Официально в мире зарегистрировано 250 кошачьих пород, и немало из них давно у всех на слуху. Среди знакомых любимцев – шикарные персы, изящные сиамские кошки и внушительные, но добродушные мейн-куны. Однако есть и другая компания: редкие питомцы с огромным ценником, которых буквально единицы. Решиться на такую покупку – почти как заключить с природой договор без лишних слов. Кошачья экзотика требует не только серьезных расходов, но и времени, терпения и душевных сил. Редакция URA.RU собрала четверку редчайших пород, с которыми привычные правила ухода за домашним котом уже не работают.
Саванна: гепард в домашних условиях
В США эту породу вывели в 2001 году. Селекционеры стремились получить крупную домашнюю кошку с необычной расцветкой дикого зверя. При этом характер ей хотели оставить спокойный и уживчивый, чтобы рядом с человеком она чувствовала себя комфортно.
По происхождению саванна – гибрид домашней кошки и дикого африканского сервала. Для обозначения поколений используют букву F: F1 приходится сервалу прямым потомком и несет до 50% дикой крови, а F5 и последующие поколения уже считаются почти домашними. За котенка F1 могут попросить несколько миллионов рублей.
Такому питомцу впору жить в шикарном пентхаусе: его вес достигает 10–12 килограммов. Саванне важно осваивать пространство не только по полу, но и в высоту, поэтому ей нужны высокие потолки и застекленный балкон. Прыжок до 2,5 метров для нее вполне реален, а значит, на окнах необходимы специальные металлические сетки "антикошка". В меню саванны активно идет сырое мясо – птица, кролик или говядина. Сухой корм может служить дополнением.
Оставить квартиру в целости с такой кошкой бывает непросто. Сообразительности ей хватает, чтобы без труда справляться с любыми дверями, добираться до содержимого шкафов и открывать холодильник. По потребности в общении саванны сравнимы с собаками. Если питомец проведет целый день в одиночестве, переживания запросто могут вылиться в домашний погром.
Каракет (Caracat): пума в миниатюре
За появлением каракетов тоже стоит скрещивание: каракалу, или степной рыси, подобрали в пару абиссинскую кошку. Порода пока молодая, а разводить ее непросто. Внешне это будто уменьшенные пумы – с внушительными кисточками на ушах и совершенно диким взглядом.
Кормить каракета нужно понемногу, разделяя еду на 3–4 приема в день. В рационе обязательно должно быть много белка. Обычный лоток такие кошки могут оставить без внимания: им требуется просторный открытый короб, борта которого не ниже 15 сантиметров. Внутрь насыпают толстый слой древесного наполнителя, напоминающего песок пустыни.
Игрушки придется выбирать крепкие и интерактивные: бюджетной магазинной мышки хватит ровно на одну игру. Как правило, каракеты ведут себя тихо, зато от испуга способны выдать нечто среднее между шипением и диким воплем. Правила поведения питомцу важно объяснять с самого начала. Иначе повзрослевший каракет может преподнести самые неожиданные сюрпризы.
Лаперм (LaPerm): одуванчик круглый год
На фоне дикой экзотики остальных участников списка лаперм берет прежде всего внешностью. Кудряшки у него есть даже на ушах. Такая необычная шубка появилась благодаря совершенно естественной мутации, возникшей в США в 1980-х годах.
Линьки у этой шерсти нет, да и колтуны образуются нечасто. А вот жесткая щетка ей противопоказана: от такого расчесывания локоны распрямляются. Главный домашний враг лаперма – пересушенный воздух. Он вызывает шелушение кожи, а шерсть начинает электризоваться. Поэтому хозяевам этого кудрявого чуда лучше обзавестись увлажнителем.
Серенгети (Serengeti): эффектный обман зрения
Американские селекционеры задумали вывести домашнюю кошку с обликом сервала, но совсем без дикой крови. Для этого они скрестили ориентальных кошек с бенгальскими. Получилось впечатляюще: высокие ноги, громадные уши и шубка в пятнах.
Среди экзотических собратьев серенгети выделяются любовью поговорить. Звучат эти разговоры то как плач ребенка, то как скрип давно не смазанной двери. Общение для них – настоящее удовольствие. А вот мелких животных рядом лучше не селить: охотничий инстинкт у серенгети развит отлично. Выходить на охоту эти кошки готовы хоть ежедневно.