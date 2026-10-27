Бриллианты с усами и когтями: топ-4 дорогих и редких пород кошек в 2026 году

Саванна: гепард в домашних условиях

В США эту породу вывели в 2001 году. Селекционеры стремились получить крупную домашнюю кошку с необычной расцветкой дикого зверя. При этом характер ей хотели оставить спокойный и уживчивый, чтобы рядом с человеком она чувствовала себя комфортно.

По происхождению саванна – гибрид домашней кошки и дикого африканского сервала. Для обозначения поколений используют букву F: F1 приходится сервалу прямым потомком и несет до 50% дикой крови, а F5 и последующие поколения уже считаются почти домашними. За котенка F1 могут попросить несколько миллионов рублей.

Такому питомцу впору жить в шикарном пентхаусе: его вес достигает 10–12 килограммов. Саванне важно осваивать пространство не только по полу, но и в высоту, поэтому ей нужны высокие потолки и застекленный балкон. Прыжок до 2,5 метров для нее вполне реален, а значит, на окнах необходимы специальные металлические сетки "антикошка". В меню саванны активно идет сырое мясо – птица, кролик или говядина. Сухой корм может служить дополнением.

Оставить квартиру в целости с такой кошкой бывает непросто. Сообразительности ей хватает, чтобы без труда справляться с любыми дверями, добираться до содержимого шкафов и открывать холодильник. По потребности в общении саванны сравнимы с собаками. Если питомец проведет целый день в одиночестве, переживания запросто могут вылиться в домашний погром.