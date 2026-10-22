Британец или русская голубая? Раскрываем главную ошибку при выборе дымчатого котенка

В издании URA.RU поделились подробной памяткой о том, как не перепутать британскую и русскую голубую кошку. Из-за одинакового дымчатого окраса покупатели часто путают этих котят. Чтобы выбрать нужную кошку, избегайте четырех главных ошибок.

1. Оценка только по цвету шерсти

Смотрите на телосложение. Русская голубая – стройная кошка с клиновидной головой, большими острыми ушами и зелеными глазами. Британец – коренастый, с круглой головой, пухлыми щеками, маленькими круглыми ушами и медными глазами.

2. Покупка без документов

Требуйте метрику, родословную и результаты генетических тестов родителей. Покупка питомца без бумаг грозит приобретением метиса.

3. Осмотр только котенка

В раннем возрасте породы почти неотличимы. Обязательно требуйте показать родителей котенка. Это поможет точно оценить будущий внешний вид питомца. Отказывайтесь от сделки при слишком раннем отлучении малыша от матери.

4. Игнорирование характера и здоровья

Учитывайте темперамент. Русская голубая активна и сильно привязана к человеку. Британец спокоен и независим. Лично посещайте питомник. Проверяйте условия содержания, рацион, наличие прививок и ветеринарных тестов.