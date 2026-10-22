Как научить кошку трюкам: Куклачев раскрыл главную ошибку хозяев

Обучение домашних кошек не дается людям, которые упускают из виду их повадки и нужду во внимании. Об этом Дмитрий Куклачев рассказал Тутте Ларсен в интервью для проекта "Нетленка" на "Абзаце".

Артист отметил: чтобы подружиться с питомцем и освоить с ним трюки, мало наполнять миски едой и водой и время от времени его гладить. Важно давать кошке столько внимания, сколько ей нужно, и по-настоящему с ней общаться. Когда питомца воспринимают как часть домашней обстановки, найти с ним общий язык непросто.

– Животные сканируют тебя на уровне твоей внутренней душевной психологии и энергии, ты не можешь лукавить. Кошка – такое существо, которое тебя моментально вскрывает. Ты не можешь быть с ней добрым, а повернувшись, стать злым, – отметил Куклачев.

По его словам, кошки улавливают внутренний настрой человека и с каждым в семье выстраивают общение по-своему. Между собой они тоже общаются, но делают это иначе, чем с людьми. Именно поэтому приложения, которые обещают "перевести" кошачьи звуки, не способны в полной мере раскрыть смысл того, что животные сообщают друг другу.