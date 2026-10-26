Хотели как лучше: как прием йода «на всякий случай» медленно разрушает щитовидку

Как рассказала Наталья Горбунова в беседе с РИАМО, если принимать йодсодержащие препараты и биодобавки без контроля врача, при ряде заболеваний щитовидной железы состояние может ухудшиться.

– Категорически не рекомендуется людям начинать бесконтрольно принимать препараты йода "на всякий случай". Самостоятельный прием добавок может нанести серьезный вред здоровью. Например, при наличии уже сформированного узлового зоба или некоторых других заболеваний щитовидной железы избыток йода строго противопоказан и может спровоцировать резкое ухудшение состояния, – объяснила врач.

По ее словам, особенно важно не допускать нехватки йода у беременных и кормящих женщин, а также у маленьких детей. Последствия дефицита этого микроэлемента опаснее всего именно для них. Нужен ли йод дополнительно и в каком количестве, в каждом случае нужно решать отдельно. Перед тем как начать принимать БАДы с йодом, стоит обратиться к эндокринологу, а если потребуется – пройти обследование, отметила специалист.