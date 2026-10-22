Спасти щитовидку за копейки: какие дешевые продукты мощно восполнят запас йода

Как рассказала в беседе с изданием "Абзац" диетолог Марият Мухина, морская капуста и йодированная соль – самые бюджетные варианты для получения йода. Медик отметила, что поддержать щитовидку можно и без дорогих деликатесов: обычной ламинарии и белой рыбы вполне хватит, чтобы набрать суточную норму этого элемента.

Есть и важный нюанс: сильный нагрев разрушает йод, так что добавлять соль лучше в самом конце, когда еду уже пора подавать.

– Самым дешевым источником йода остается морская капуста: всего 100 граммов в день дают нужную норму. Также полезна йодированная соль, но сыпать ее лучше в готовые блюда, чтобы йод не улетучился, – отметила врач.

Из бюджетных видов рыбы эксперт посоветовала выбирать хек и минтай, а в сезон покупать фейхоа, богатый йодом. Напоследок она напомнила: чтобы продукты сохранили пользу, главное – не варить их слишком долго.