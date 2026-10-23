Просят перезвонить в МВД? Как одно сообщение может лишить сбережений

Чтобы обойти защиту от подозрительных звонков, аферисты теперь присылают сообщения якобы от госведомств и предлагают человеку самому им позвонить. К получателю обращаются по имени и отчеству, выдают себя за сотрудника Социального фонда, налоговой службы, ЦБ или МВД и заявляют, что необходимо срочно отменить или переоформить "цифровую доверенность". Тут же оставляют телефон и настаивают, чтобы человек как можно быстрее набрал этот номер.

Как объяснил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук, такой подход позволяет мошенникам обходить защиту от подозрительных входящих вызовов.

– Сначала они отправляют сообщение или письмо на электронную почту, а уже после этого человек, по их замыслу, должен перезвонить сам. Во время разговора мошенники могут просить назвать код из сообщений, убеждать перевести деньги на "безопасный счет", использовать полученный код, например, для смены номера для уведомлений в мобильном банке или на Госуслугах, – отметил Коржук.

Пришло подобное сообщение? Не вступайте в переписку и не звоните по оставленному номеру. Если сомневаетесь в информации, зайдите на официальный сайт ведомства, сами найдите его контакты и свяжитесь с ним напрямую. Еще один вариант – обратиться в МФЦ. И запомните главное: если собеседник подгоняет, требует сообщить код или перевести деньги, сразу заканчивайте разговор. Об этом пишет ИА "Сибирские новости".