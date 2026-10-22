"Представились губернатором Петербурга": мошенники убедили легенду советского балета продать квартиру

87-летняя балетмейстер Мариинского театра Габриэла Комлева стала жертвой телефонных мошенников и продала квартиру в Царском Селе за 9,1 млн рублей. Аферисты представлялись высокопоставленными чиновниками и убедили женщину передать им вырученные деньги. Подробности истории сообщает "КП-Петербург".

Как следует из судебного решения, мошенники связывались с Комлевой через мессенджер, в том числе по видеосвязи. Во время разговоров они использовали изображение губернатора Петербурга Александра Беглова, а также выдавали себя за первого заместителя министра внутренних дел России.

Чтобы убедить женщину в правдоподобности происходящего, аферисты присылали ей документы с подписями и гербовыми печатями. Они уверяли, что деньги после продажи квартиры окажутся на безопасном счёте, а сделку впоследствии обязательно признают недействительной. Кроме того, мошенники посоветовали балетмейстеру агентство недвижимости и нотариуса.

В декабре 2024 года женщина продала квартиру в Царском Селе айтишнице.

Спустя несколько месяцев Комлева поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Женщина попыталась через суд признать сделку недействительной и вернуть недвижимость.

В рамках разбирательства провели две психолого-психиатрические экспертизы. Согласно их результатам, у балетмейстера не выявили нарушений психического здоровья, однако эксперты указали, что во время продажи квартиры она была введена в заблуждение и неверно воспринимала происходящее.

Суд в итоге не нашёл оснований для отмены договора купли-продажи. В решении указано, что Комлева понимала характер своих действий и могла ими руководить.

– При этом суд пришел к выводу, что Комлева допустила заблуждение относительно мотивов сделки, но это не существенный аргумент для признания сделки недействительной, – заключил судья.

Сама Габриэла Комлева и ее представитель отказались от комментариев СМИ после проигранного суда.