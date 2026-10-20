Звонок из "военкомата" может дорого обойтись: раскрыта новая хитрая схема обмана призывников

Как рассказал в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, осенний призыв стал идеальным прикрытием для аферистов. Чтобы добраться до личных данных призывников, мошенники выдают себя за представителей военкоматов и уговаривают людей продиктовать коды из СМС.

– Злоумышленники стали представляться сотрудниками военкоматов. Здесь самое интересное то, как мошенники заставляют человека самостоятельно назвать код из СМС, чтобы получить данные россиян. Они выбирают актуальный повод. Осенний призыв начался 1 октября, поэтому звонок из "военкомата" сейчас не покажется человеку странным, – сказал собеседник СМИ.

По его словам,аферисты стараются придать разговору официальный характер, а затем предлагают продиктовать цифры, пришедшие на телефон. При этом код называют то номером электронной повестки, то способом подтвердить запись. На деле им нужен вход в учетную запись на "Госуслугах" и личная информация человека. Позже эти сведения могут пойти в ход в других преступных схемах.

Щербаченко напомнил, что передавать незнакомым людям коды из СМС нельзя ни под каким предлогом. Он посоветовал не затягивать такой разговор, положить трубку и самому обратиться в военкомат.