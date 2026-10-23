Как обычные прогулки "прокачивают" мозг: неожиданные итоги 14-летнего исследования

По словам иностранных специалистов, у тех, кто регулярно ходит пешком, выше показатели внимания, сосредоточенности и умения принимать решения. В исследование включили 3093 человека от 18 до 93 лет. Исследователи изучили сведения об их физической активности и артериальном давлении за период с 2009 по 2023 год – всего за 14 лет. Шаги подсчитывали фитнес-браслеты. После этого участникам предложили четыре теста для оценки когнитивных способностей. Оказалось, любители ходьбы успешнее выполняли задания, связанные с вниманием, концентрацией, самоконтролем и планированием. Дополнительная тысяча шагов за день каждый раз соответствовала более высоким баллам.

Участников распределили по трем группам в зависимости от среднего числа шагов за день: 5100, 8900 и 14 200. В двух группах, где люди двигались больше, результаты оказались заметно выше, чем в наименее активной. А вот роль артериального давления была сравнительно небольшой. Высокое верхнее давление соответствовало более низким баллам лишь в одном тесте, а для нижнего существенной связи не обнаружили.

По предположению исследователей, ходьба может помогать мозгу благодаря снижению воспаления, улучшению обмена глюкозы и появлению новых нейронных связей. Хотите дольше сохранять ясную голову? Начните с самого простого: ходите побольше. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на журнал Scientific Reports.