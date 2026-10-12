Кладу бумагу под стельку – и забываю про холод: секрет теплых ног за копейки

В октябре ноги могут замерзать даже в обуви, подобранной по сезону. При этом верх ботинок остается сухим, а холод словно проникает через подошву. Решить проблему можно с помощью простого домашнего способа – нескольких слоев обычной газеты под стелькой. Об этом пишет vluki.ru.

Для этого нужно достать съемную стельку, приложить ее к газете и обвести карандашом. Затем следует вырезать два-три одинаковых бумажных слоя и положить их под штатную стельку.

Важно, чтобы газета находилась именно под стелькой, а не поверх нее. Так бумага не будет непосредственно соприкасаться со стопой и сбиваться при ходьбе. Лучше использовать обычную неглянцевую газету, поскольку страницы журналов хуже впитывают влагу.

Бумажная прослойка создает дополнительный барьер между холодной подошвой и ногой. Кроме того, газета впитывает часть влаги, которая появляется внутри обуви во время ходьбы. Благодаря этому ноги могут дольше оставаться в тепле.

Однако важно своевременно менять бумагу. После прогулки нужно проверить ее состояние: если газета отсырела, размякла или смялась, ее следует выбросить и заменить свежей.

Оставлять влажную бумагу в обуви до следующего утра не стоит. Вместо дополнительного утепления она станет сырой прослойкой, которая не поможет сохранить тепло, сообщает ИА SevastopolMedia.