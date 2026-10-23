Резко худеете без диет? Врач раскрыла смертельно опасные причины

Если вес быстро уходит без каких-либо усилий, причиной могут быть заболевания, угрожающие жизни. Врач Ариф отметила, что потеря более 5% массы тела за шесть–двенадцать месяцев без понятной причины – повод обратить внимание на здоровье. За этим могут стоять повышенная активность щитовидной железы, неконтролируемый диабет или нарушения пищеварения, в том числе целиакия и воспалительные заболевания кишечника. Среди возможных причин также депрессия и рак. Бывает, что необъяснимое похудение связано со стрессом или инфекцией.

Врач посоветовала не оставлять такие изменения без внимания. Заметили, что худеете, хотя причин для этого нет? Обязательно запишитесь к специалисту: своевременная диагностика может спасти вам жизнь. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на Mirror.