Резко худеете без диет? Врач раскрыла смертельно опасные причины

Терапевт из Великобритании Нигат Ариф рассказала, какие опасные для жизни болезни могут стоять за резким похудением. По ее словам, внезапное снижение веса может быть признаком рака.
Если вес быстро уходит без каких-либо усилий, причиной могут быть заболевания, угрожающие жизни. Врач Ариф отметила, что потеря более 5% массы тела за шесть–двенадцать месяцев без понятной причины – повод обратить внимание на здоровье. За этим могут стоять повышенная активность щитовидной железы, неконтролируемый диабет или нарушения пищеварения, в том числе целиакия и воспалительные заболевания кишечника. Среди возможных причин также депрессия и рак. Бывает, что необъяснимое похудение связано со стрессом или инфекцией.
Врач посоветовала не оставлять такие изменения без внимания. Заметили, что худеете, хотя причин для этого нет? Обязательно запишитесь к специалисту: своевременная диагностика может спасти вам жизнь. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на Mirror.