Спать, гулять и жевать зефир: врач поделилась ленивым рецептом зимней стройности фигуры

В беседе с изданием "Абзац" медик перечислила эффективные способы контроля веса в зимний период.

Правила питания:

• Сделайте упор на нежирный белок .

– В питании главный упор делать на белковую составляющую в каждый прием пищи – 100–150 граммов нежирного белкового блюда. Желательно три-четыре раза в день. Должен быть белок разнообразный, то есть это может быть курица, рыба, яйца, творог, бобовые, – отметила Русакова.

• Добавьте в меню клетчатку (морковь, свекла, цитрусовые) и ферментированные продукты (квашеная капуста), чтобы поддержать микробиом.

• Выбирайте сложные углеводы (овсянка, гречка). Крахмальные гарниры ешьте в первой половине дня.

• Готовьте низкокалорийные согревающие супы.

• Не отказывайтесь от сладкого полностью во избежание срывов. Замените часть десертов фруктами, сухофруктами, зефиром или пастилой.

Полезные привычки:

• Не пропускайте основные приемы пищи. Ешьте медленно, за столом и без гаджетов.

• Гуляйте в светлое время суток и занимайтесь зимним спортом. Это восполнит дефицит витамина D, повысит уровень серотонина и сожжет калории.

• Спите 7–8 часов в сутки.

Врач подчеркивает: набор 2–3 кг за зиму является физиологической нормой. Так организм адаптируется к нехватке солнца и короткому световому дню. Главная задача – не выйти за эти пределы.

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