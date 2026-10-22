Завтрак без изжоги: какие продукты спасут от утреннего дискомфорта

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" терапевт Санджар Юнусов назвал главные причины дискомфорта и правила безопасного завтрака.

Что исключить с утра:

Кофе натощак. Он повышает кислотность желудка и расслабляет пищеводный сфинктер. Пейте кофе только после еды.

Также изжогу часто провоцируют: цитрусовые, кислые яблоки, томаты, жирная и жареная пища, лук, чеснок, острые соусы, шоколад, газировка и сладкая выпечка.

Что есть на завтрак:

Овсянку, нежирный творог, паровой омлет, запеченные фрукты и цельнозерновой хлеб.

Как правильно есть:

Ешьте медленно и небольшими порциями. Пища и напитки должны быть теплыми, а не обжигающими. Не ложитесь и не наклоняйтесь сразу после еды. Единого списка запрещенных продуктов нет, поэтому отслеживайте личную реакцию организма.

Когда обращаться к врачу: