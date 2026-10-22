Завтрак без изжоги: какие продукты спасут от утреннего дискомфорта

Россиянам объяснили, что поможет избежать утренней изжоги. Оказывается, привычные продукты на завтрак тайно провоцируют жжение.
В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" терапевт Санджар Юнусов назвал главные причины дискомфорта и правила безопасного завтрака.
Что исключить с утра:
Кофе натощак. Он повышает кислотность желудка и расслабляет пищеводный сфинктер. Пейте кофе только после еды.
Также изжогу часто провоцируют: цитрусовые, кислые яблоки, томаты, жирная и жареная пища, лук, чеснок, острые соусы, шоколад, газировка и сладкая выпечка.
Что есть на завтрак:
Овсянку, нежирный творог, паровой омлет, запеченные фрукты и цельнозерновой хлеб.
Как правильно есть:
Ешьте медленно и небольшими порциями. Пища и напитки должны быть теплыми, а не обжигающими. Не ложитесь и не наклоняйтесь сразу после еды. Единого списка запрещенных продуктов нет, поэтому отслеживайте личную реакцию организма.
Когда обращаться к врачу:
- Изжога беспокоит 2-3 раза в неделю и чаще.
- Смена рациона не помогает.
- Стало трудно глотать, беспричинно снижается вес.
- При рвоте с кровью или острой боли в животе немедленно вызывайте скорую помощь.