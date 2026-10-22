Мощный витаминный детокс без таблеток: какая дешевая закуска быстро очистит организм

В беседе с изданием Pravda.Ru диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина рассказала о скрытой пользе квашеной капусты. Медик назвала этот продукт мощным средством для иммунитета и кишечника. По ее словам, здоровому человеку достаточно съедать 50–100 граммов продукта в день.

– В процессе ферментации образуется молочная кислота, которая благотворно влияет на кишечную микрофлору и укрепляет защитные силы организма. Кроме того, продукт богат витамином C – он также необходим для поддержки иммунитета и защиты клеток от окислительного стресса, – объяснила эксперт Роскачества.

Она добавила, что грубая клетчатка в составе продукта выводит из организма токсины, нормализует стул и помогает контролировать вес.

Кому противопоказано: