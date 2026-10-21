Забудьте о промываниях: лор назвала главные ошибки при лечении насморка

В разговоре с "Радио 1" кандидат медицинских наук предупредила: опасность могут представлять и сосудосуживающие капли, и средства для промывания носа. По ее словам, почти каждый допускает две основные ошибки.

Первая – слишком часто пользоваться сосудосуживающими каплями. Быстрый эффект легко принять за выздоровление, хотя такие препараты лишь ненадолго убирают отек, а не лечат его причину. При этом они вызывают привыкание и повреждают слизистую.

Вторая – неправильно промывать нос. Как утверждает врач, заливать в этот дыхательный орган какие-либо жидкости очень опасно.

– Нос – это деликатный дыхательный орган, и бесконтрольное введение в него жидкостей может нарушить его естественные функции и даже способствовать распространению инфекции в пазухи, – пояснила медик.

По мнению Елизаровой, начинать лечение нужно не с выбора средств, а с приема у врача. Необходимо пройти диагностику, сдать анализы и проверить показатели крови. Разобраться, чем вызван насморк – вирусом, бактерией или аллергией. Подобрать подходящее лечение может только врач. В зависимости от причины он может назначить антигистаминные препараты, ингаляции или местную терапию. Но, как подытожила Елизарова, в основе лечения точно не должно быть бесконтрольного применения вредных спреев и промываний.