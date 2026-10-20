Нос от скотча не похудеет: хирург развеял популярный миф о тейпах

Ни популярные тейпы, ни специальные пластыри не сделают нос меньше и не поменяют его форму, даже при постоянном использовании. Об этом в беседе с РИАМО рассказал пластический хирург Гарник Петросян.

Без операции получить стойкий результат не выйдет. У носа прочная анатомическая основа: мягкие ткани опираются на жесткий каркас из костей и хрящей, пояснил Петросян. По его словам, воздействовать на кости и хрящи так, чтобы изменить их форму, пластырь не способен. А вот непрерывное давление на кожу может вызвать ее истончение и местную атрофию. Риски связаны и с клеевым слоем тейпов: он может стать причиной раздражения, сыпи или аллергической реакции.

Помогают ли тейпы свободнее дышать носом?

– В медицине существует так называемая проба Коттла: когда мы пальцами слегка расширяем наружный носовой клапан, поток воздуха в дыхательные пути увеличивается чисто механически. Теоретически тейпом можно точно так же приподнять и зафиксировать крыло носа, чтобы временно облегчить дыхание, – объяснил медик.

Но облегчение длится лишь до тех пор, пока пластырь остается на месте. Стоит его убрать – и нос принимает прежнее положение. Тейпы дают лишь недолгую иллюзию изменений – внешних или механических. К настоящему и безопасному изменению анатомии это отношения не имеет, подытожил хирург.