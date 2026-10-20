Еда не превращается в жир после шести: как безопасно есть вечером и сохранять стройную фигуру

В беседе с "Радио 1" главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина обсудила популярное мнение о том, что после шести вечера всё съеденное тут же уходит в жир. Однако, по словам медика, с точки зрения физиологии у такого представления нет оснований. Она пояснила: стрелки часов на отметке 18:00 не запускают превращение полученных с едой калорий в жир.

Ориентироваться, как отметила специалист, нужно не на конкретный час, а на то, сколько времени остаётся до сна. Поесть стоит за 2–3 часа до того, как отправляться в постель. При этом в ужине обязательно должны быть белки, сложные углеводы и клетчатка.

– Допустим, индейка с гречневой кашей и миска салата с минимальным количеством масла. Это самое лучшее, потому что этот серотониновый ужин подготовит ваш организм ко сну, – сказала эксперт.

Людям, которые добираются домой примерно к часу ночи, Пичугина посоветовала продуманно организовать питание на протяжении рабочего дня, передает издание Om1 Новосибирск.