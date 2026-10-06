"Человек видит не себя": врач назвала неожиданную причину тяги к пластическим операциям

Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук и главный врач клиники ОФС Яна Дьячкова рассказала "Радио 1", что зачастую люди решаются на пластические операция из-за отфильтрованных картинок в соцсетях с "идеальной" внешностью.

По словам специалиста, современные фильтры способны заметно менять лицо на фотографии: отбеливать зубы, сужать нос, увеличивать губы, выравнивать кожу и корректировать пропорции.

– Мозг быстро привыкает к этому эталону, и в зеркале человек начинает видеть не себя, а несоответствие картинке. Отсюда желание срочно изменить зубы и лицо, даже если объективных проблем нет, – объяснила Дьячкова.

Соцсети при этом создают эффект постоянного сравнения. Пользователь видит чужие лучшие фотографии, ретушь и идеальное освещение, после чего собственная внешность может начать восприниматься искаженно.

Человек способен сосредоточиться на отдельных чертах – например, зубах, носе или овале лица, – хотя окружающие могут вовсе не считать их недостатками.

Врач советует отличать реальную необходимость в эстетической коррекции от желания соответствовать образу из соцсетей. Перед серьезными изменениями ортонодт рекомендует проконсультироваться со специалистами.