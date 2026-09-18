Тянет к холодильнику вечером? Врач назвала три неочевидных способа обмануть голод

В беседе с изданием "Абзац" диетолог Майра Рау выделила три главных способа справиться с вечерним перееданием:

1. Наладьте режим сна. При хроническом недосыпе организм компенсирует нехватку энергии едой. Спите по 8 часов ежедневно. Попытки отоспаться в выходные не приносят телу полноценного отдыха.

2. Питайтесь регулярно и сбалансированно. Откажитесь от голодания днем и перекусов на бегу. Ешьте сытные завтраки и обеды. Обязательно включайте в рацион белки, сложные углеводы и фрукты.

– Пока вы не наладите регулярные сытные завтраки и обеды, переедания будут сохраняться. Также следите за тем, чтобы приемы пищи включали источники сложных углеводов (крупы, картофель, зерновой хлеб), белки (рыба, мясо, яйца) и фрукты – от 30 до 50% порции, – уточнила Рау.

3. Найдите замену эмоциональному заеданию. Если вы выспались и не голодны, причиной вечерней тяги к еде выступают стресс, усталость или скука. Ищите альтернативные способы расслабления и перезагрузки. Применяйте их строго после удовлетворения физиологического голода.