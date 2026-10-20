Здоровье

Сотни мемов вместо связного текста: как короткие видео "перепрошивают" детский мозг

Кандидат психологических наук Елена Шпагина раскрыла неочевидную опасность коротких роликов и назвала три спасительных шага для родителей.

Как рассказала эксперт в беседе с изданием "Газета.Ru", просмотр коротких видео меняют структуру мышления детей. Мозг привыкает получать мгновенную награду. В результате обычные дела, требующие времени и усилий, вызывают у ребенка сильное сопротивление.

Как ролики влияют на интеллект:

  • Снижается концентрация внимания и ухудшается самоконтроль.
  • Растет импульсивность.
  • Формируется "клиповое мышление". Ребенок легко запоминает яркие мемы, но теряет способность строить логические цепочки.
  • Страдает долговременная память. Возникают трудности с пересказом текстов и решением многоступенчатых задач.

Психолог подчеркивает, что полностью запрещать смартфоны бессмысленно. Дети не глупеют, они просто адаптируются к цифровой среде.

Как минимизировать вред:

1. Тренируйте "медленное" мышление. Читайте вместе длинные книги. Обсуждайте прочитанное и задавайте вопросы, требующие размышлений.

2. Вводите "зоны без экранов". Убирайте гаджеты во время семейных обедов, прогулок и настольных игр. Это возвращает мозг в реальность.

3. Развивайте критическое мышление. Учите ребенка проверять факты из видео. Короткие ролики часто искажают суть вещей.

Главная задача родителей – не отобрать телефон, а научить ребенка безопасно и грамотно жить в цифровом мире.

Фото: VSE42.RU / Stable Diffusion
Автор: Екатерина Редькина
 дети  короткие видео  мозг  психика  психолог  ребенок  Шпагина Облако тегов