Скрытое оружие иммунитета: почему нельзя сбивать детям температуру ниже 38 градусов

В беседе с РИАМО детский врач-невролог и врач-педиатр Татьяна Мозолевская рассказала, что температуру 38 градусов у ребенка не стоит снижать: это может помешать естественной работе иммунитета. По ее словам, повышение температуры у детей – важный механизм, сформировавшийся в ходе эволюции. Он запускает иммунную защиту и помогает организму справляться с инфекциями.

– Сбивать температуру ниже 38 градусов не стоит, так как нарушается или не запускается каскад иммунного ответа на инфекционный агент. Также нет должного уровня выработки интерферонов и не ускоряется созревание иммунных клеток, – объяснила Мозолевская.

По словам врача, обмен веществ тоже не достигает уровня, необходимого для обезвреживания токсинов, которые выделяют возбудители. Некоторые вирусы и бактерии прекращают размножаться лишь тогда, когда температура поднимается выше 38 градусов.

При попытках сбить температуру до 38 градусов и выше нередко превышают безопасную суточную дозу жаропонижающих. Прием таких лекарств в избыточном количестве может повредить ЖКТ, почки и печень, а также нарушить свертываемость крови.