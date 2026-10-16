Больше кофеина, чем в кофе: врач предупредила о скрытой опасности модного напитка

Гастроэнтеролог Клиники Екатерининская Дарья Липовая рассказала "Газете.Ru" о том, что в чае "матча" содержится больше кофеина, чем в кофе.

По словам специалиста, матчу готовят из измельченных молодых листьев зеленого чая. Благодаря этому человек получает не только кофеин, но и L-теанин, а также катехины.

– За счет L-теанина действие кофеина может ощущаться мягче: без резкого прилива энергии и такого же резкого спада. Но обещание бодрости на весь день все же преувеличено. В зависимости от сорта и размера порции чашка матчи может содержать не меньше кофеина, чем кофе, – отметила врач.

Есть у напитка и другая особенность. Кофеин и танины способны раздражать желудочно-кишечный тракт, из-за чего у некоторых людей появляются изжога, тошнота и неприятные ощущения в животе.

Особенно осторожными врач советует быть людям с рефлюксом, гастритом и язвенной болезнью. Кроме того, танины могут снижать усвоение железа из пищи. Это важно учитывать людям со склонностью к анемии.

– Пить матчу лучше после еды и ограничиваться одной-двумя чашками в день. А главное – не пытаться заменить ею полноценный сон и регулярное питание, – подытожила гастроэнтеролог.

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