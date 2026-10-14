Любители ЗОЖ за это переплачивают: врач назвал самые бесполезные суперфуды

Какие продукты оказались переоценены, "Газете.Ru" рассказал врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов.

– В большинстве случаев проблема не в самом продукте, а в ожиданиях от него. Если человек добавляет в рацион чиа или ягоды годжи, но при этом мало спит, практически не двигается и питается однообразно, один продукт ситуацию принципиально не изменит, – отметил специалист.

Ягоды годжи содержат клетчатку и биологически активные соединения, однако здоровому человеку необязательно специально включать их в рацион. Схожие питательные вещества можно получить из черники, малины, клубники, смородины, яблок и груш.

При этом разнообразие фруктов и ягод помогает получать более широкий спектр питательных веществ, чем употребление одного продукта.

Семена чиа действительно содержат клетчатку, жиры и некоторые минералы. Они могут стать частью сбалансированного рациона, но не обладают уникальными свойствами, которые невозможно получить из других продуктов. Рассчитывать, что одна добавка семян самостоятельно наладит пищеварение или исправит недостатки питания, не стоит.

В составе спирулины есть белок и другие питательные вещества. Однако водоросль не может заменить полноценный рацион и восполнить все потребности организма. Тем более не стоит рассчитывать на нее как на способ компенсировать хронический недосып или недостаток разнообразных продуктов.

Авокадо содержит ненасыщенные жиры и может быть частью здорового питания. Но получать полезные жиры можно и из других продуктов – например, орехов, семян и растительных масел.

Киноа содержит углеводы, клетчатку и растительный белок. Однако особой необходимости выбирать именно эту крупу нет: в разнообразном рационе ее могут заменить другие крупы и цельные злаки.

Напомним, ранее нутрициолог Наталия Муратова раскрыла редакции VSE42.RU, какие мифы о питании наиболее опасны.