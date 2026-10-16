Риск взрывов и обрушений: у идеи разместить дата-центры в Кузбассе оказались жуткие подводные камни

Профильное издание "Нефть и капитал" рассказало об опасных нюансах попытки разместить в Кузбассе подземные ЦОДД "Судного дня", с которыми практически неизбежно придется столкнуться при попытке воплотить в жизнь смелую идею.

Напомним, 14 октября заместитель президента – председателя правления "Ростелекома" Валерий Ермаков предложил создать в России дата-центры "судного дня". А на следующий день, 15 октября, эту инициативу поддержал уже губернатор Кузбасса Илья Середюк, уточнив, что дата-центры можно размещать в Кузбассе в отработанных угольных карьерах, под землей на глубине 300 метров, закрывая их сверху рекультивированной территорией. А подземные воды, по словам Ильи Середюка, позволят серьёзно экономить на системе охлаждения дата-центров.

Поводом для такого обсуждения стали перебои в работе онлайн-сервисов. В октябре повреждения получили несколько центров обработки данных. У "Яндекса" пострадали три объекта – в Сасово Рязанской области, Калуге и Владимире. 14 октября об атаке на один из своих ЦОД сообщил и Сбербанк.

По словам Валерия Ермакова, ЦОДД "Судного Дня" – это резервные площадки, где будут храниться копии данных для быстрого восстановления цифровых сервисов при отказе основной инфраструктуры.

При этом, по данным "Нефть и капитал", есть как минимум три серьёзные причины, по которым создание подземных дата-центров в выработках угольных предприятий – крайне рискованная авантюра.

Грунтовые воды. Когда шахту закрывают, её перестают откачивать, и подземные горизонты начинают подниматься. Это вымывает мелкие частицы породы, поверхность проседает, а основания теряют устойчивость. Для дата-центра, где важна точность монтажа, это плохая новость. И сама вода в разрезах – вовсе не чистый ресурс: в ней соли, тяжёлые металлы, шахтные газы. Попадая в трещины, она размывает породу и ускоряет коррозию конструкций.

Угольная пыль. В отработанном пространстве остаётся пыль и мелкие фракции. Стоит попасть туда воздуху – и они начинают окисляться, а то и самовозгораться. Такие эндогенные пожары могут тлеть под землёй годами, выделяя токсичные газы, и заметить очаг с поверхности почти невозможно. Для людей и кабелей это постоянная угроза.

Риск обрушений. Горный массив вокруг старых выработок держится буквально на честном слове: борта карьеров могут обвалиться без видимых признаков, а подъём воды ещё больше ослабляет породу. К тому же точную геометрию старых выработок и неучтённых пустот восстановить крайне сложно – строительство рискует обернуться внезапными провалами.

В итоге идея выглядит эффектным пиар-ходом, и даже выгодной на бумаге – меньше трат на рекультивацию, готовое охлаждение, скрытность. Но для инфраструктуры, которой нужны бесперебойность и предсказуемость, такая среда – большой риск. Да и экономия сомнительная: бороться с грунтовыми водами, оползнями и тлеющим углём может выйти дороже, чем просто построить нормальное здание.