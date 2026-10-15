ЦОДД "Судного дня" - что именно предлагают разместить в Кузбассе и зачем

Заместитель президента – председателя правления "Ростелекома" Валерий Ермаков предложил создать в России дата-центры "судного дня". Сегодня, 15 октября, эту инициативу поддержал уже губернатор Кузбасса Илья Середюк, уточнив, что Кузбасс хорошо подходит для этой задачи.

Что такое ЦОДД "Судного Дня"

По словам Валерия Ермакова, это резервные площадки, где будут храниться копии данных для быстрого восстановления цифровых сервисов при отказе основной инфраструктуры, сообщает "Росбалт".

В качестве варианта рассматривают размещения дата-центров под землей – в отработанных угольных карьерах глубиной до 300 метров. По словам главы области, это позводит, за счет использования подземных вод, сэкономить на системе охлаждения и повышает степень защищенности объекта от "внешних воздействий".

Почему появились такие предложения

Поводом для инициативы стали перебои в работе онлайн-сервисов. В октябре повреждения получили несколько центров обработки данных. У "Яндекса" пострадали три объекта – в Сасово Рязанской области, Калуге и Владимире. 14 октября об атаке на один из своих ЦОД сообщил и Сбербанк, заявив при этом, что все системы работают штатно.

Поскольку на облачных мощностях размещаются системы сторонних компаний, сбои затронули не только продукты "Яндекса", но и приложения "Пятёрочки", "Магнита", "Вкусно – и точка", "Додо Пиццы", "Ленты" и других платформ. Пользователи сообщали о проблемах с такси, доставкой, картами, почтой и оплатой. "Яндекс" говорил о постепенном восстановлении сервисов, в первую очередь самых востребованных.

Что делать людям при сбоях в работе сервисов

Обычному пользователю эксперты советуют подготовить несколько запасных вариантов: хранить копии важных документов отдельно от единственного облачного аккаунта, сохранять адреса, билеты и контакты на устройстве, проверять наличие офлайн-режима у приложений, знать альтернативный способ заказа такси и официальные каналы поддержки банка. Если оплата зависла, сначала проверьте историю операций и статус заказа, сохраните чек или скриншот и лишь затем обращайтесь в поддержку.

Отдельно Банк России предупреждает: на фоне сообщений о сбоях активизируются мошенники. Если звонящий представляется сотрудником банка и просит перевести деньги на "безопасный счёт", разговор нужно прекратить и проверять ситуацию только через официальный номер банка.