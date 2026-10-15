Середюк предложил строить дата-центры в угольных карьерах - подробности

В Кузбассе изучают возможность строительства дата-центров под землей. Глава Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать ЦОДы в отработанных угольных карьерах глубиной до 300 метров.
В Кузбассе рассматривают вариант размещения дата-центров под землей – в отработанных угольных карьерах глубиной до 300 метров. С такой идеей на "Российской энергетической неделе – 2026" выступил глава Кемеровской области Илья Середюк. Об этом передает корреспондент РБК.
По его словам, подземное размещение ЦОДов позволит использовать подземные воды для охлаждения и сократить капитальные и операционные затраты.
– К примеру, размещение дата-центра может быть в отработанном карьере. Что такое карьер? Это 100, 200, 300 метров – грубо говоря, яма. Так вот туда нужно просто дом, 10, 12-16 этажей не вверх, а вниз опустить, – сказал Середюк.
По словам главы области, это позволит экономить "на капексах и опексах" по системе охлаждения.
– Там есть вода, подземные реки. Мы можем это запускать, циркулировать и охлаждать, – пояснил он.
Кроме того, размещение ЦОДа в отработке угольного разреза повышает степень защищенности объекта от "внешних воздействий".
– Сделал сверху кровлю, озеленил, построил парк и закрыл этот дата-центр, – добавил Середюк.
Глава региона отметил, что такие решения направлены на поиск крупных, амбициозных инфраструктурных, но "абсолютно понятных в техническом исполнении" проектов. Они, считает Середюк, помогут "спасти и даже нарастить" инвестиционный потенциал отрасли, четвертый год пребывающей в кризисе.
Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что кузбасские разрезы предложили превратить в убежище для дата-центров.