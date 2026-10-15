Кузбасские разрезы предложили превратить в убежище для дата-центров

Отработанные угольные карьеры Кузбасса могут пригодиться для размещения резервных дата-центров. Идею предложил депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя обсуждение так называемого ЦОДа "судного дня". Как сообщает издание "Подъём", парламентарий считает, что подобные центры можно построить под землёй, используя уже существующие выработки.

Разговор о резервном ЦОДе начался после заявления Валерия Ермакова, зампреда правления "Ростелекома", о необходимости создать такой объект. Тема привлекла внимание к тому, насколько российские цифровые сервисы зависят от сохранности серверов. Эксперты отмечают, что IT-инфраструктура в стране сосредоточена в ограниченном числе мест. При этом закон о локализации данных требует хранить их внутри России, поэтому перенести серверы за границу нельзя. Участники обсуждения также допускают, что крупные атаки могут нарушить работу Рунета.

Матвейчев предложил рассматривать не только один резервный центр, но и несколько таких площадок. По его замыслу, их можно устроить в Сибири, глубоко под землёй, а для строительства использовать уже выкопанные карьеры после завершения работ на угольных разрезах. Депутат отдельно назвал Кузбасс регионом, где есть подходящие отработанные участки.

– Для этого очень хорошо, кстати, Кузбасс подходит, где есть после угольных разрезов карьеры, уже выкопанные, отработанные, где можно построить ЦОД, сверху засыпать, и никто никогда его не достанет и никогда до него не долетит, – отметил депутат Олег Матвейчев.

Пока речь идёт о предложении Матвейчева, а не о принятом решении строить дата-центры в Кузбассе. В исходном сообщении не говорится о сроках, конкретных площадках или планах по реализации проекта.

Напомним, ранее VSE42.ru сообщал, что Кузбасс накрыл цифровой сбой и электронные билеты стали недоступны. Также известно, что кузбассовцы массово столкнулись с проблемами при вызове такси.