Удар по сердцу и нервные срывы: врач назвала продукт, который губит подростков

В ХМАО около 10% подростков употребляют энергетические напитки, несмотря на риски для здоровья. Такие данные привела главный кардиолог Югры Ирина Урванцева в эфире программы "Здесь и сейчас".

Особую опасность такие напитки представляют для детей и подростков, поскольку в этом возрасте продолжают развиваться нервная и сердечно-сосудистая системы. Содержащиеся в энергетиках кофеин, таурин и большое количество сахара нарушают формирование нейронных связей.

– После частого употребления энергетиков у детей отмечается тахикардия, повышение артериального давления, расстройство пищеварительной системы, раздражительность, нервозность и бессонница, – рассказала врач.

Кардиолог также отметила, что даже однократное употребление энергетика может повысить артериальное давление у здорового подростка. При регулярном употреблении риски возрастают: избыток сахара способствует развитию ожирения и кариеса. С медицинской точки зрения, энергетики представляют собой серьезную угрозу, пишет Ugra-news.ru.

Напомним, ранее врач рассказал редакции VSE42.RU всю правду о метеозависимости.