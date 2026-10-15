"У здоровых людей - самовнушение": врач рассказал всю правду о метеозависимости

Споры о том, существует ли метеозависимость, ведутся давно. Одни уверены, что реагируют на любые изменения погоды, другие считают это выдумкой. Для VSE42.Ru на этот вопрос ответил Гаврикин Михаил – врач-кинезиолог, автор и преподаватель курса "Биомеханика глазами кинезиолога", а также врач-невролог, стажер второго года ординатуры.

– Да, существует. Перепады атмосферного давления влияют на людей с сосудистыми заболеваниями, мигренью и хроническими болями, – пояснил эксперт.

По его словам, речь идет в первую очередь о тех, у кого уже есть проблемы со здоровьем. А вот у здоровых людей ситуация иная.

– "Метеозависимость" у здоровых людей – чаще самовнушение, – подчеркнул врач.

Он добавил, что если человек регулярно чувствует себя плохо при смене погоды, это повод проверить здоровье. В частности, стоит обратить внимание на давление и сосуды.

Напомним, ранее мы писали о том, что магнитная буря движется на Кузбасс.