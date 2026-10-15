Чума добралась до щук в Нижегородской области: кто еще в опасности

Рыбаки сообщили о щуках с язвами сразу в нескольких водоемах Нижегородской области. Однако массового заражения рыбы щучьей чумой в регионе никогда не фиксировали. Об этом NewsNN рассказали в региональном филиале ФГБНУ "ВНИРО".

Ученые уточнили, что случаи щучьей чумы в Нижегородской области и Марий Эл известны еще с 1990-х годов. При этом речь шла об отдельных эпизодах, которые происходили далеко не каждый год. В 2026 году во время траловой съемки в Лысковском округе поймали всего одну зараженную рыбу.

Щучья чума – инфекционное заболевание рыб, при котором на коже, слизистых оболочках и жабрах появляются кровоизлияния, язвы и участки омертвевших тканей. Помимо щук, заболевать могут окуни, лещи, плотва и налимы.

Точная причина заражения окончательно не установлена. Среди возможных возбудителей чаще всего называют бактерию Pseudomonas punctata f. pellis.

Обычно инфекция поражает рыб, ослабленных после нереста. Первые случаи могут появляться в марте–апреле, особенно после холодной весны. Летом заболеваемость достигает пика, а к концу теплого сезона вспышка обычно затухает. Источником инфекции становятся больные и погибшие водные обитатели. Возбудитель может проникать в организм через поврежденную кожу, слизистые оболочки и кишечник.

Если на выловленной рыбе заметны язвы, кровоизлияния или другие необычные повреждения, специалисты советуют сообщить об этом в ветеринарную службу. Есть такой улов не рекомендуется, поскольку в нем могут содержаться токсины.

Напомним, ранее в Иркутске погибла сотрудница противочумного института. В СМИ сообщалось, что причиной стало заражение чумой, однако позже Роспотребнадзор опроверг эту информацию. Тем временем в Сети появилось много страшных слухов. Россияне на фоне произошедшего начали массово скупать маски противочумного доктора.