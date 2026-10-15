"Как паразит": ученый рассказал о существовании заразного рака

Рак, вопреки распространенному представлению, в редких случаях действительно может передаваться от одного организма к другому. Правда, речь идет не о привычной для людей инфекции, а об особом явлении, которое встречается в животном мире. Об этом "Газете.Ru" рассказал эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский.

У людей рак не передается как вирус или бактерия. Однако у некоторых животных существуют так называемые трансмиссивные опухоли, которые могут распространяться между особями.

По словам ученого, при таком механизме в новый организм попадают не возбудители, провоцирующие развитие рака, а сами живые раковые клетки. Они способны закрепиться в тканях другого животного и продолжить размножаться.

– Такие опухолевые клетки ведут себя отчасти как паразиты: используют ресурсы хозяина, снижая его выживаемость и репродуктивный успех, – объяснил биолог.

При этом, как отметил профессор, для передачи опухоли необходимо совпадение сразу нескольких условий. Раковые клетки должны попасть в организм другого животного, прижиться в его тканях и избежать уничтожения иммунной системой.

– Поэтому трансмиссивные опухоли остаются большой редкостью, – подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кемерове у женщины во время диспансеризации нашли рак молочной железы.