Пришла на плановый осмотр - ушла с пластикой груди: что обнаружили у кемеровчанки

У 54-летней жительницы Кемерова во время диспансеризации нашли рак молочной железы. Женщина пришла на ежегодный осмотр, и изменения, замеченные врачами, стали поводом для дополнительного обследования в Кузбасском клиническом онкологическом диспансере имени М. С. Раппопорта. Об этом сообщил в соцсетях глава регионального Минздрава Андрей Тарасов.

В диспансере пациентке провели операцию: удалили только поражённую опухолью часть, не убирая молочную железу целиком.

– Онкопластическое вмешательство позволило восстановить форму молочной железы и добиться симметрии, – отметил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Над операцией работала бригада отделения опухолей молочной железы под руководством Александра Антонова, заслуженного врача России.

Как будет продолжаться лечение, пока не решили. Врачам нужно дождаться результатов иммуногистохимического исследования: от них зависит, какой вариант дальнейшей помощи подойдёт пациентке.

В сообщении Минздрава также говорится о рекомендациях по обследованию: женщинам старше 40 лет советуют делать маммографию раз в два года, а при наличии показаний – проходить её ежегодно. В этом случае поводом для дополнительной проверки стали изменения, обнаруженные во время планового осмотра.

Напомним, ранее онколог Александр Антонов перечислил признаки, которые должны заставить женщину немедленно обратиться к врачу.