В нашем волшебном лесу уже вовсю готовятся к большому празднику. Представьте: нарядная ёлка, сказочная резиденция, зимние игры и настоящие чудеса! В этот день каждый сможет лично поздравить именинника и зарядиться новогодним настроением!
Что ждёт гостей?
- Торжественное открытие официальной резиденции Кузбасского Деда Мороза
- Сказочная игровая программа с конкурсами для детей и взрослых
- Почта Деда Мороза – возможность отправить письмо с самыми заветными желаниями
- Творческие мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров и украшений
- Большой хоровод вокруг праздничной ёлки, ледяные горки и зимние забавы
- Музыкальная программа
- Праздничный торт и много-много подарков
Подарите себе и своим близким маленькое путешествие в сказку, наполненное радостью и чередой новогодних сюрпризов!
5 декабря, начало в 13:00
Музей-заповедник "Томская Писаница"
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Рекламодатель: ГАУК Музей-заповедник "Томская Писаница".
Фото: ГАУК Музей-заповедник «Томская Писаница»