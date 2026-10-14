Гель с частицами золота: в России ученые изобрели уникальный способ борьбы с раком

Исследователи Балтийского федерального университета имени Канта разработали микрочастицы из золота и железа, которые способны уничтожать раковые клетки под воздействием лазера и магнитного поля. Об этом "Газете.Ru" сообщили в Минобрнауки России.

Микрочастицы представляют собой небольшие диски, состоящие из чередующихся слоев золота и железа. Каждый металл выполняет свою задачу: золото нагревается под действием лазера, а железо реагирует на магнитное поле.

Исследователи создали два варианта микрочастиц. В первом железо разместили между слоями золота, во втором железо находилось снаружи. Затем частицы добавили в клетки рака печени и проверили, как они реагируют на лазер и магнитное поле.

Результаты зависели от конструкции микрочастиц. Диски с внешним слоем золота хорошо нагревались под действием лазера: в этом случае погибало 29% раковых клеток. Однако на магнитное поле такие частицы реагировали слабо.

Микрочастицы с наружным слоем железа, напротив, хуже нагревались лазером, но под воздействием магнитного поля вызывали гибель примерно 17% клеток.

Когда ученые одновременно применили лазер и магнитное поле, результат оказался заметно выше: погибало почти 50% раковых клеток. Исследователи объясняют это синергетическим эффектом – совместное действие двух методов оказалось эффективнее каждого из них по отдельности.

В перспективе микрочастицы могут применяться для локального лечения опухолей.

– Поскольку полученные микрочастицы достаточно крупные и не предназначены для введения в кровоток, их можно будет использовать в локальной терапии: например, после удаления опухоли хирургическим путем нанести гель с такими частицами на место операции и, воздействуя лазером и магнитным полем, уничтожить оставшиеся раковые клетки, предотвратив рецидив, – рассказала Анна Моторжина, младший научный сотрудник Лаборатории биоматериаловедения и 3D биопринтинга НОЦ "Умные материалы" БФУ имени Иммануила Канта.

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