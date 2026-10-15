"Хроническая боль в спине": врач предупредил о скрытой опасности популярной обуви

Модные сникерсы на скрытой танкетке могут обернуться болями в пояснице и проблемами с осанкой. Об этом РИАМО рассказал терапевт Юсуповской больницы Матвей Ждан.

– Сникерсы на скрытой танкетке – это, по сути, высокий каблук с плоской внешностью. Такая обувь смещает центр тяжести вперед, заставляя поясницу переразгибаться, а мышцы икры и задней поверхности бедра – укорачиваться, – объяснил врач.

По словам специалиста, из-за измененного положения тела нагрузка на позвоночник может возрастать. При длительном ношении такой обуви это способно провоцировать хронические боли в пояснице. Дополнительно страдают коленные суставы: фиксированное положение стопы увеличивает нагрузку на них.

– Бегать или долго ходить в такой обуви весной и осенью особенно опасно: из-за неустойчивости на скользкой поверхности высок риск подвернуть ногу, а фиксированное положение стопы повышает нагрузку на колени, – предупредил эксперт.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в кузбасской больнице остановили приём пациентов.