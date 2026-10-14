Целое отделение врачей слегло: в кузбасской больнице остановили приём пациентов

В Юргинской городской больнице сообщили, что работу кардиологического отделения временно приостановили по причине больничных листов сотрудников.

Интерес к ситуации проявил житель Юрги. Он спросил о судьбе отделения в соцсетях губернатора Кузбасса Ильи Середюка.

Что теперь с пациентами? Тех, у кого острые кардиологические состояния, будут лечить в Кузбасском кардиодиспансере. Пациентов с нарушениями сердечного ритма направят в Кемеровскую городскую клиническую больницу № 11.

А те, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, продолжают лечение в терапевтическом отделении Юргинской больницы.

В больнице добавили, что в ближайшее время отделение вернётся к обычной работе