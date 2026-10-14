У Папы Римского обнаружили рак после удаления части легкого

У Папы Римского Льва XIV обнаружили рак легких. Заболевание подтвердили после операции, во время которой хирурги удалили часть правого легкого понтифика. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медицинский бюллетень Ватикана.

– У Папы Римского диагностирована аденокарцинома легких, распространенная форма рака, и проведенные во время операции анализы тканей подтвердили подозрения врачей, возникшие в ходе подготовительных обследований, – написано в сообщении.

При этом окончательная стадия заболевания пока неизвестна. Для ее определения специалистам необходимо оценить размер опухоли и выяснить, распространились ли раковые клетки на лимфатические узлы.

Специалист по раку легких Стивен Лю из Джорджтаунского университета в Вашингтоне пояснил, что эти данные имеют принципиальное значение для прогноза и выбора дальнейшего лечения, пишет Lenta.ru.

По словам эксперта, если опухоль небольшая и лимфатические узлы не поражены, операции может оказаться достаточно для излечения.

Как уточняет "Газета.Ru", хирургическое вмешательство прошло успешно, осложнений не было. Понтифик провел в операционной около трех часов, сама операция длилась примерно полтора часа.