Чувствуешь это в груди - смерть близка: кузбассовцам рассказали об опасных "сигналах"

Как сообщили в Минздраве Кузбасса, часто люди не придают значения небольшим изменениям в теле. Надеются – само пройдёт. Но есть сигналы, которые нельзя игнорировать.

Заведующий отделением опухолей молочной железы ККОД имени М.С. Раппопорта Александр Антонов перечислил несколько признаков, из-за которых нужно срочно бежать к врачу, а именно:

Уплотнение в молочной железе. Оно должно насторожить в первую очередь.

Выделения из соска. Они бывают кровянистыми, а бывают прозрачными, желтоватыми или бесцветными. Любые – повод обратиться к врачу.

Изменения кожи. Её втяжение, появление картины "лимонной корочки", локальный или местный отёк.

Смещение соска и сосково-ареолярного комплекса.

Увеличенные и плотные лимфатические узлы.

Главное, о чём предупредил онколог, не надо ждать болей. Болевой синдром вообще не характерен для опухолей на ранней стадии. И тем более – для рака молочной железы.

Врач также отметил, что профилактикой и стандартом для абсолютно здоровых женщин является обследование маммографии раз в 2 года.

А для женщин, перенёсших операцию по удалению груди, в Кузбассе закупают специальные изделия. Ранее VSE42.RU сообщал, что на экзопротезы молочных желез и фиксирующие бюстгальтеры выделили почти 1,5 миллиона рублей.