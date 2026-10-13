Хватит пить витамины наугад: врач объяснил, как поддержать организм осенью

Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин рассказал, какие витамины лучше всего принимать осенью, чтобы поддержать организм.
Для VSE42.Ru на вопросы о витаминах осенью ответил Гаврикин Михаил – врач-кинезиолог, автор и преподаватель курса "Биомеханика глазами кинезиолога". По его словам, единственная добавка с доказанной эффективностью – витамин D.
– Его уровень стоит проверить и при дефиците принимать под контролем врача, – отметил эксперт.
Витамин С, по словам врача, профилактически не работает. Остальные витамины стоит принимать только по результатам анализов – самоназначение бесполезно.
Что касается анализов, Гаврикин советует сдать общий анализ крови, проверить ферритин и витамин D. Это базовый набор, особенно если человек болеет чаще других.
– Ферритин покажет запасы железа, даже если гемоглобин в норме, – пояснил Михаил Гаврикин.