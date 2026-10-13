Видно по глазам: врач назвала необычный способ выявить диабет

Обычный осмотр у офтальмолога может помочь обнаружить признаки сахарного диабета, даже если человек пока не замечает проблем со зрением. Об этом сообщила врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Светлана Миргородская. Ее слова передает RT.

– При сахарном диабете повышенный уровень глюкозы в крови постепенно повреждает мелкие сосуды сетчатки. На поздних стадиях появляются новые патологические сосуды, которые легко кровоточат, – пояснила врач.

По словам эксперта, если во время осмотра офтальмолог заметит изменения, характерные для диабетического поражения сетчатки, он может рекомендовать пациенту проверить уровень глюкозы в крови и сдать анализ на гликированный гемоглобин. Об этом пишет URA.RU.

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