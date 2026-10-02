Кузбасс захлестнула пандемия диабета - подробности

В России диабет приобрел характер неинфекционной пандемии. Об этом специалисты ГНЦ РФ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова" Минздрава сообщили ТАСС.

– Специалисты <…> характеризуют ситуацию как неинфекционную пандемию. Ежегодный прирост новых случаев составляет сотни тысяч человек. Основной прирост обеспечивает сахарный диабет II типа (СД2), – рассказали эксперты.

Диабет первого и второго типа приводит к повышению уровня сахара в крови, однако развивается по разным механизмам. При первом типе поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин из-за гибели клеток, связанной с аутоиммунным нарушением. При втором типе инсулин продолжает вырабатываться, но ткани организма перестают нормально на него реагировать.

По словам специалистов, диабет второго типа чаще связан с наследственностью, избыточным весом и возрастом. В НМИЦ эндокринологии отдельно отмечают, что заболевание преимущественно развивается у людей с ожирением.

Тревожные данные ранее появились и в Кузбассе. После жалобы жительницы региона на нехватку лекарств для диабетиков представители областного Минздрава сообщили, что количество пациентов с сахарным диабетом увеличилось в разы.