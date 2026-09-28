"Единая Россия" получила 349 мест в Госдуме

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил, что достигнутый результат стал итогом работы обновленной команды и свидетельствует о доверии избирателей.

– Важно, что "Единая Россия" менялась, привлекала в свой состав новых политиков, и энергия новых людей, которые пришли в нашу партию, и тех, кто уже достаточно давно работает в партии, создала такой результат. Уверенную победу одержали все наши кандидаты на должности глав субъектов Федерации, то есть на посты высших должностных лиц субъектов Федерации, регионов, – заявил он.

Секретарь Генсовета Владимир Якушев подчеркнул вклад региональных отделений в общий результат. По его словам, вся команда "Единой России" работала честно, эффективно и качественно.

– Каждый внёс лепту в результат, работал на все 100%. Все ощутили, что мы – единая команда, команда Президента. И в этот непростой для страны момент работать по-другому мы просто не могли. Поэтому хочу всех поблагодарить за огромный труд в очень непростое время, – акцентировал Владимир Якушев.

Отдельно Дмитрий Медведев обозначил главный ориентир работы нового созыва. По его словам, все кадровые решения по руководству фракции и комитетов Госдумы подчинены логике реализации Народной программы – главного и основополагающего документа "Единой России" на ближайшие пять лет.

Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов, в свою очередь, сообщил, что выборы прошли в строгом соответствии с законом. Он также отметил активное участие россиян, находящихся за рубежом: более 270 тысяч соотечественников сделали свой выбор.