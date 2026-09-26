Народные новости

Водитель как из "Пункта назначения" напугал кузбассовцев

В Ленинске-Кузнецком местные жители требуют привлечь к ответственности водителя грузового автомобиля, который перевозил не закрепленный должным образом пиломатериал.

Инцидент попал в объектив видеорегистратора одного из автомобилистов и был опубликован в социальных сетях, в частности в паблике "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112". На кадрах видно, как грузовик, доверху набитый деревянными досками, движется по дороге. Однако, судя по комментариям автора записи, груз был плохо закреплен.

– Пока мы все ехали за этим чудом, полкузова высыпалось на дорогу… машины сзади тоже могли пострадать же, – пишет автор.

Особую тревогу у граждан вызывает тот факт, что инцидент произошел в потоке машин. Вылетевшие из кузова доски могли стать причиной серьезного ДТП.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что очевидцы сообщали о страшной аварии в Новокузнецке.

Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112
Фото: VSE42.Ru
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