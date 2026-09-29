Кузбассовцы вышли на Первый канал с жалобами на медведей

История с медведями в посёлке Тайжина Осинниковского округа дошла до федерального телевидения. Жители пожаловались на участившиеся встречи с хищниками в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. И теперь ситуацией заинтересовался Следственный комитет.

По данным ведомства, люди полагают, что уполномоченные органы не принимают надлежащих мер, чтобы сдерживать распространение дикого животного. Из-за этого жители опасаются за свою жизнь и здоровье. Следователи выяснят, действительно ли ответственные должностные лица делают всё необходимое для защиты жителей посёлка.

Ситуация с медведями в Кузбассе остаётся напряжённой. Ранее VSE42 сообщал, что в областной столице снова заметили медведя – косолапого сняли на видео в районе улицы Аэропорт, 70. Журналист VSE42.RU обратился в городскую администрацию и выяснил удалось ли найти хищника.

Напомним, ранее очевидцы уже замечали медведя в Кемерове и снимали его на видео. Правда, неизвестно, тот ли это косолапый, который гулял по бульвару Строителей в субботу.