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"Живого места скоро не останется": в Кузбассе подростки громят парк

Жители поселка Бабанаково жалуются на подростков, которые громят парк.

Жители поселка Бабанаково в Беловском округе бьют тревогу из-за состояния сквера Шахтер. По их словам, каждый вечер подростки приходят в парк и целенаправленно разрушают то, что там есть. Сообщение о происходящем опубликовано в соцсетях.

– Каждый вечер подростки громят парк. Скоро живого места не останется от него, – пишет автор обращения.

Судя по описанию, масштабы разрушений уже серьезные. Большие лавки завалены на спины, у маленьких выбиты досточки, а металлические части сплющены и погнуты. Мусорные урны стоят разобранными, а разбитые плафоны от фонарей разбросаны по всей территории парка.

Жители Бабанаково просят ответственные органы вмешаться и принять меры

Фото: VSE42.Ru
Фото: Типичное Белово
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