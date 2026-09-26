"Живого места скоро не останется": в Кузбассе подростки громят парк

Жители поселка Бабанаково в Беловском округе бьют тревогу из-за состояния сквера Шахтер. По их словам, каждый вечер подростки приходят в парк и целенаправленно разрушают то, что там есть. Сообщение о происходящем опубликовано в соцсетях.

– Каждый вечер подростки громят парк. Скоро живого места не останется от него, – пишет автор обращения.

Судя по описанию, масштабы разрушений уже серьезные. Большие лавки завалены на спины, у маленьких выбиты досточки, а металлические части сплющены и погнуты. Мусорные урны стоят разобранными, а разбитые плафоны от фонарей разбросаны по всей территории парка.



Жители Бабанаково просят ответственные органы вмешаться и принять меры